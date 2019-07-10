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Jandarma'ya FETÖ operasyonu: Muvazzaf 28 askere gözaltı

FETÖ ile mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli tamamı muvazzaf 28 asker hakkında daha gözaltı talimatı verildi.
Jandarma'ya FETÖ operasyonu: Muvazzaf 28 askere gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

Dün İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankesörlü telefon soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunduğu öğrenilmişti.

TAMAMI MUVAZZAF 28 ASKER...

Bugün ise yeni bir operasyona daha imza atıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli tamamı muvazzaf 28 askere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'inin yarbay, 1'inin yübaşı, 12'sinin üsteğmen ve 14'ünün astsubay olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

 

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