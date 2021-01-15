  • BIST 1.538
  • Altın 440,812
  • Dolar 7,3985
  • Euro 8,9691
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Japon Bakan Kono'dan olimpiyatlara yönelik belirsizlik sinyali

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro, "Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı." dedi.
Japon Bakan Kono'dan olimpiyatlara yönelik belirsizlik sinyali

Japonya İdari ve Sivil Hizmet Reformları Sorumlu Bakanı Kono Taro, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarında düzenlenmesine yönelik belirsizliğin sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 6 ay sonra gerçekleştirilmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları'nın son durumunu uluslararası basına değerlendiren Kono, "Herhangi bir şeyin olması mümkün. Bunu söylemeliyim, olağan bir olimpiyat oyunları ya da seyircisiz oyunlar mümkün." diye konuştu

Merkezi hükümetin ve Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesinin, oyunların zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin kararlı duruş sergilemesine rağmen Kono, yedek planlara dikkati çekti.

Kono, "Şimdiden itibaren yaza dek her şey olabilir. Şu an en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Her yöne evrilebilir. Komite B planı ve C planına hazırlanmalı. Yedek planlar olmalı. Durum kolay değil. Gerekli kararı vereceklerdir. Maliyet olarak da elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Gelip izleyecek insanları düşünmeliyiz. Ancak temelde önce sporculara, daha sonra da mümkünse turistlere odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Hafta içi organizasyon bünyesinde çalışan yaklaşık 3 bin 500 kişiye yönelik düzenlenen çevrim içi yeni yıl toplantısında konuşan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori Yoşiro Mori, Tokyo Olimpiyatları'nın salgın sebebiyle yeniden ertelenmesinin imkansız olduğunu savunmuştu.

Bu ihtimalin seçenek dışı olduğunu ileri süren Mori, Japonya geneli Kovid-19 vakalarının seyrinin, turnuvaya deniz aşırı seyircinin kabul edilip edilmeyeceği kararını etkileyebileceğini belirterek, "Şubat ve mart arasında zor bir karar vermek zorunda kalacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020 tarihlerinde yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dakar Rallisi'nde kaza yapan motosikletçi Cherpin öldü15 Ocak 2021 Cuma 13:46
  • Giresun'da Çotanak Stadı için geri sayım başladı15 Ocak 2021 Cuma 13:45
  • Mahkemeden flaş Galatasaray kararı15 Ocak 2021 Cuma 12:32
  • Burs ve kredi başvurularında ek süre tanındı15 Ocak 2021 Cuma 12:16
  • Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek15 Ocak 2021 Cuma 11:13
  • Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak15 Ocak 2021 Cuma 11:12
  • Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak15 Ocak 2021 Cuma 10:57
  • Medipol Başakşehir yarın Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek15 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • NBA'de 76ers Heat'i mağlup etti15 Ocak 2021 Cuma 10:55
  • İspanya Süper Kupası'nda Real Madrid'i eleyen Athletic Bilbao finale yükseldi15 Ocak 2021 Cuma 09:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti