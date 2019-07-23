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SON DAKİKAJapon savaş uçakları havalandı: Rus ve Çin uçakları da harekete geçti
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Japon savaş uçakları havalandı: Rus ve Çin uçakları da harekete geçti

Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Rusya ve Çin'e ait uçaklara müdahale etmek için havalandıkları duyuruldu.
Japon savaş uçakları havalandı: Rus ve Çin uçakları da harekete geçti

Japonya'ya ait savaş uçaklarının, Rusya ve Çin'e ait uçaklara müdahale etmek için havalandıkları duyuruldu.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nde yapılan açıklamada, savaş uçaklarının Rusya ve Çin'e ait uçakları engellemek için havalandığı belirtildi.

GERİLİMİN FİTİL SABAH ATEŞLENMİŞTİ

Bugün sabah saatlerinde Güney Kore ordusu da Rus ve Çin savaş uçaklarının hava sahasını ihlal ettiğini, bu nedenle bu uçaklara uyarı ateşi açıldığını duyurmuştu.

Güney Kore'nin bu iddiasının ardından Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hava sahasının ihlali ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştı. Açıklamada, 2 Tu-95 tipi savaş uçağının Japon Denizi üzerindeki tarafsız bölgede planlı uçuş yaptığı bildirilerek, "Uçaklar, uluslararası kurallar çerçevesinde Güney Kore'nin hava sahasını ihlal etmeden planlı uçuş yaptı. Güney Kore'ye ait F-16 savaş uçakları, yaptıkları manevralarla Rus uçaklarını tehlikeye attı. Uçaklarımıza, uyarı ateşi yapılmadı" denilmişti.

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