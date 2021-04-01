Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, Pfizer'ın Kovid-19 aşı şişesinden 7 doz çekecek şırınga üretti

Japon tıbbi malzeme üreticisi Terumo, ABD'li ilaç üreticisi Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı şişesinden 7 doz çekebilecek şırınga imalatını başlattı.

Kyodo ajansının haberine göre Terumo, geleneksel iğneden 3 milimetre daha uzun, 16 milimetrelik iğneye sahip şırınga üretimini başlattığını açıkladı.

Japon firma bu sayede, "ölü boşluk" kabul edilen ve şişenin dibinde kalan sıvı doz miktarının düşürülerek her şişeden 7 doz çekilebilmesini hedefliyor.

Japonya Sağlık Bakanlığından geçen ay başında üretim onayı alan Terumo, Yamanaşi eyaletindeki tesislerinde 2021 mali yılı boyunca 20 milyon şırınga imal etmeyi planlıyor.

Şırınganın ülke genelinde kullanımının yaygınlaştırılarak aşılanan kişi sayısının artırılması amaçlanıyor.