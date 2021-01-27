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Japonya Başbakan Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sağlık sistemi gereğince denetleyemediklerini belirterek, "Tıbbi hizmet sağlayacak sistem eksikliğinden halk endişe duyuyor." dedi.
Japonya Başbakan Suga sağlık sistemini denetleyemediklerini kabul etti

Başbakan Suga, Temsilciler Meclisi oturumunda, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi (CDP) milletvekili Tsujimoto Kiyomi’nin yönelttiği, "Hastanelere yer bulamayıp evlerine geri gönderilen ve hayatını kaybeden Kovid-19 hastalarına" ilişkin soruyu yanıtladı.

Suga, "Hastaneye getirilme sonrası sistemi devreye sokmak bizim görevimiz. Vazifem icabı, sistemi gereğince denetleyememekten dolayı oldukça üzgünüm. Tıbbi hizmet sağlayacak sistem eksikliğinden halk endişe duyuyor." diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarına yönelik halk arasında çeşitli endişelerin yer aldığının farkında olduğunu kaydeden Suga, buna rağmen gerekli tedbirlerin alındığı ve "güvenli turnuvaya" yönelik hazırlıkların sürdürüleceğini belirtti.

Yatak kapasitesi
Kyodo haber ajansının araştırmasına göre, salgın nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) uygulanan 11 eyalette, virüs testi pozitif çıkmış 15 binden fazla hastanın hastaneye yatırılma ya da otele yerleştirilme sırası beklediği ortaya çıktı.

Buna göre Tokyo'da 7 bin 500, Saitama'da 1169, Çiba'da 2 bin 328 ve Osaka kentinde 1410 kişinin sıra beklediği belirtildi.

Kapasite sıkıntısı sebebiyle hastalar evlerinde beklemeye zorlanırken, bazılarının bu şartlarda hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Japonya'da ise Kovid-19 vaka sayısı 373 bin 43'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 311'e yükseldi.

Ülke geneli 996 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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