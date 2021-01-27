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Japonya Başbakanı 'evde kal' çağrısına rağmen dışarı çıkan milletvekili adına özür diledi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, koronavirüse karşı 11 eyalette uygulanan olağanüstü hal kapsamındaki "evde kal" çağrısına rağmen, iktidar partisinin üst yöneticisinin geç saatlerde dışarıda gezdiğinin ortaya çıkmasının ardından özür diledi.
Japonya Başbakanı 'evde kal' çağrısına rağmen dışarı çıkan milletvekili adına özür diledi

Danışman Meclisi (Sangiin) bütçe oturumunda konuşan Başbakan Suga'ya, iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) Meclis İşleri Komitesi Başkanvekili Matsumoto Jun'un, OHAL kapsamında evde kalınması gereken saatlerde Tokyo'nun Ginza bölgesinde gezdiği iddiaları anımsatıldı.

Suga, tedbirlere karşın LDP yöneticisinin dışarıda gezmesine ilişkin, "Halktan 'dışarı çıkmaktan kaçınmalarını' isterken bu durumun yaşanmasından dolayı oldukça üzgünüm." diyerek, bu konuda gereğinin yapılacağını belirtti.

Haftalık yayımlanan ulusal Shukan Shincho dergisinin çevrim içi baskısına göre, Matsumoto, 18 Ocak'ta saat 21.00 civarında bir restorandan ayrıldıktan sonra Ginza bölgesinde gittiği barlarda 23.20'ye kadar vakit geçirdi.

Diğer ulusal haftalık Shukan Bunshun dergisine göre, LDP'nin koalisyon ortağı Komeito'nun Genel Sekreter Vekili Toyama Kiyohiko da 22 Ocak akşamı, Ginza'da bir barda geç saatlere kadar kaldı.

Kyodo ajansına göre, Matsumoto ve Toyama, "evde kal" çağrılarına rağmen geç saatlerde sözü geçen yerlere gittiklerini itiraf etti.

OHAL'in uygulanmadığı Aralık 2020'nin ortasında, ülke genelinde kalabalık toplantılara katılım gösterilmemesi çağrılarına rağmen Başbakan Suga, bizzat iştirak ettiği iki ayrı akşam yemeği sonrası, muhalefet partilerinden gelen eleştiriler üzerine özür dilemişti.

Başkent Tokyo dahil 11 eyaletteki OHAL kapsamında, halktan, ihtiyaç harici dışarı çıkmamaları ve akşam saat 20.00 sonrası evlerinde kalmaları isteniyor. Restoranların ise saat 19.00'a kadar alkol satışını durdurmaları ve en geç saat 20.00'de kapanmaları çağrısı yapılıyor.

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