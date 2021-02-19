  • BIST 1.546
  • Altın 398,457
  • Dolar 6,9883
  • Euro 8,4522
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -6 °C
»

Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık

ABD, Japonya ve Güney Kore temsilcileri, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için yakın iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.
Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık

Kyodo ajansının haberine göre, ABD Doğu Asya ve Pasifik İşleri Müsteşar Vekili Sung Kim, Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Genel Müdürü Funakoşi Takehiro, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Özel Temsilcisi Noh Kyu Duk çevrim içi görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi sonrası Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda üç ülke yetkilileri ilk kez bir araya geldi.

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik mevcut politikaların ele alındığı görüşmede, üç ülkenin "yakın iş birliği ve koordinasyonunun önemi" vurgulandı.

Görüşmede yetkililer, yarımadanın nükleerden arındırılması için Birleşmiş Milletler'in (BM) halihazırdaki yaptırımları konusunda iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Öte yandan görüşmede Funakoşi, Kuzey Kore'nin alıkoyduğu Japon vatandaşlarının ülkeye geri iadesi konusunda, muhataplarının desteğini talep etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi19 Şubat 2021 Cuma 09:17
  • Nissan, Fukuşima'daki 7,3'lük deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • Japonya, Güney Kore ve ABD, Kore yarımadasının nükleerden arındırılmasında mutabık19 Şubat 2021 Cuma 09:16
  • ABD, İran'la nükleer müzakereler konusunda masaya oturmaya hazır19 Şubat 2021 Cuma 09:15
  • İsrail: ABD ile ortaklaşa Arrow-4 füze savunma sistemi geliştirmek için çalışıyoruz19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD Savunma Bakanı Austin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü19 Şubat 2021 Cuma 09:14
  • ABD, Trump yönetiminin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Mogadişu'da cumhurbaşkanı adaylarının kaldığı otel çevresindeki çatışma kontrol altına alındı19 Şubat 2021 Cuma 09:13
  • Hamas: İsrail, gerçek bir takas anlaşması olmadan esir askerlerini geri alamaz19 Şubat 2021 Cuma 09:12
  • Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesini istedi19 Şubat 2021 Cuma 09:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti