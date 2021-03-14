Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'dan haziran ayına kadar 100 milyon doz yeni tip koronavirüs aşısı tedarik etmeyi planlıyor.

Kovid-19 Aşılanmasından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, aşı tedariki ve uygulamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.

Kono, Avrupa Birliği (AB) ihracat kontrollerinin elvermesi halinde, Pfizer'dan hazirana kadar ülke nüfusunun yarısına yetecek dozda Kovid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer aşısının 420 bin dozluk 5. kısmı hafta başında ülkeye ulaşacak. Firmadan, hazirana kadar toplam 100 milyon doz aşının alınması hedefleniyor.

Kono Taro, Pfizer'ın tedarik ettiği şişeciklerden aşının son dozunu çekebilecek özel şırınga eksikliği nedeniyle planlandığı kadar kişinin aşılanamayabileceği endişelerine de değindi.

Şişeciklerden tipik şırıngaların 5 doz, yeni şırıngaların ise 6 doz çekebildiğini anımsatan Kono, yeni tedarik edilecek şırıngalar sayesinde daha fazla kişinin aşılanacağını söyledi.

Pfizer aşısı için geçen ay Sağlık Bakanlığı onayı verilirken, AstraZeneca üretimi aşı ise onay almayı bekliyor.

Hükümet, şimdiye kadar toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.