  • BIST 1.405
  • Altın 466,235
  • Dolar 7,8106
  • Euro 9,5056
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Japonya ile Çin arasındaki tartışmalı adalara gerilime karşı acil hat kurulacak

Japonya ile Çin arasında, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku adaları sorununda tırmanabilecek gerilimlere karşı, yıl sonuna kadar acil hattın kurulmasında mutabık kalındığı kaydedildi.
Japonya ile Çin arasındaki tartışmalı adalara gerilime karşı acil hat kurulacak

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Bakan Kişi Nobuo ile Çinli mevkidaşı Wei Fenghe, yaklaşık 1,5 saat süren telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Kyodo ajansının bakanlık yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre Bakan Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku adaları etrafında yükselen tansiyona yönelik, Çinli mevkidaşına endişelerini iletti.

Görüşme sonrası basın mensuplarına konuşan Kişi, Çin'in, "gücüne güvenerek statükoyu tek taraflı değiştirmesine" yönelik teşebbüslerden kaçınması gerektiğini mevkidaşına aktardığını söyledi.

"Durumun tırmandırılmaması gerektiğini şiddetle vurguladım." diyen Kişi, ikili ilişkilerde güvenin, bölgesel istikrar ve refah açısından önemini vurguladığını, iki ülke savunma makamlarının, yakın iletişimi korumak için diyaloğun sürmesi gerektiğinde mutabık kaldığını belirtti.

Kyodo'ya göre, tartışmalı adalar sorununda tırmanabilecek gerilimlere karşı kurulması planlanan acil hattın yıl sonuna dek kurulması konusunda mutabık kalındı. İkili, hattın kurulmasına ilişkin zaman dilimini ele almadı.

İki komşu ülke arasında deniz ve hava sahasında olası çatışmalara karşı 2018'de oluşturulan Deniz ve Hava İletişim Mekanizması kapsamında acil bir hat kurulması planlanıyordu.

Geçen ay Tokyo'da bir araya gelen Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile Çinli mevkidaşı Wang Yi, acil hattın son durumunu görüşmüştü.

Takımadalar 5 ada, 3 kayalıktan oluşuyor
Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kimsenin yaşamadığı takımadalar, iki ülke arasında uzun süredir egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Başbakanı Kazımi yarın Ankara’yı ziyaret edecek16 Aralık 2020 Çarşamba 10:00
  • Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü16 Aralık 2020 Çarşamba 09:59
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: 'Uşak'ta kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz'16 Aralık 2020 Çarşamba 09:58
  • THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak16 Aralık 2020 Çarşamba 09:57
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor16 Aralık 2020 Çarşamba 09:56
  • Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:46
  • PKK'ya darbe üstüne darbe16 Aralık 2020 Çarşamba 09:35
  • Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı; 'Bağımlıyım uyuşturucu içmek için çıktım' dedi16 Aralık 2020 Çarşamba 09:20
  • İmam nikahlı eşi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti16 Aralık 2020 Çarşamba 09:19
  • Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı16 Aralık 2020 Çarşamba 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti