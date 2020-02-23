Japonya koronavirüse karşı grip ilacını kullanmaya hazırlanıyor

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün hızla yayıldığı Japonya’dan, hastalığın tedavisi konusunda umut olabilecek bir adım geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Kovid-19 enfekte olmuş hastaların tedavisinde, gribe karşı geliştirilen bir ilacın kullanılabileceğini söyledi. Avigan adlı ilacın koronavirüsün tedavisinde sonuç verip vermediğini belirlemek üzere klinik çalışmalara başlanacağını belirten Kato, ilacın etkisinin kanıtlanması halinde kullanımına onay vermeyi planladıklarını belirtti. Kato, Avigan adlı ilacın yurtdışında- Kovid-19'a karşı etkili olduğu bildirilen ilaçlardan sadece biri olduğunu da sözlerine ekledi.

GRİP İLACI OLARAK KULLANILIYOR

Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in, daha önce ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.