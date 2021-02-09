  • BIST 1.535
  • Altın 419,308
  • Dolar 7,0805
  • Euro 8,5528
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 5 °C
»

Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak

Japonya’da Başbakan Suga Yoşihide kabinesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında mevcut mali yıl ihtiyat akçesi bütçesinden 1,14 trilyon yen (10,87 milyar dolar) kullanacak.
Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Suga kabinesi, Kovid-19’a karşı ülke geneli 10 eyalette 7 Mart’a kadar uzatılan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasında ticari işletmelere finansal desteği artırma kararı verdi.

Bu kapsamda martta sona erecek 2020 mali yıl ihtiyat bütçesinden 1,14 trilyon yen (10,87 milyar dolar) değerinde fon kullanılacak.

Yerel idarelere aktarılacak 880,2 milyar yen (8,39 milyar dolar) değerindeki fon ile ticari işletmeler finansal yardımlarla beslenecek.

Salgın önlemlerine uyum gösteren restoranlar dahil ticari işletmelere günlük 60 bin yen (572 dolar) değerinde sübvanse verilecek.

Restoranlara el havluları ile yemek çubukları tedarik eden işletmelere toplamda 249 milyar yen (2,37 milyar dolar) ayrılacak.

OHAL’in uygulamadan kaldırılması sonrası salgına karşı PCR testlerinin sürdürülmesi için 8,1 milyar yen (77,2 milyon dolar) tahsis edilecek.

7 Ocak’ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette OHAL ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama geçen hafta ülke genelinde 10 eyalette 7 Mart'a kadar uzatılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngilizin kaçak villasının yıkımında engel kalmadı09 Şubat 2021 Salı 09:37
  • Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 701 bini aştı09 Şubat 2021 Salı 09:31
  • Japonya Kovid-19'a karşı ihtiyat akçesinden 1,14 trilyon yen kullanacak09 Şubat 2021 Salı 09:30
  • Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan FARC'ın eski yöneticilerini ülkesinde sakladığı eleştirilerine tepki09 Şubat 2021 Salı 09:29
  • Japonya en güneydeki Ogasawara adaları etrafına karakol gemisi konuşlandıracak09 Şubat 2021 Salı 09:29
  • Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği yüzde 38'e düştü09 Şubat 2021 Salı 09:28
  • Endonezya'da Sinabung Yanardağı'nda patlama09 Şubat 2021 Salı 09:27
  • BM raporuna göre Kuzey Kore 2020'de nükleer ve balistik füze programlarını geliştirmeyi sürdürdü09 Şubat 2021 Salı 09:27
  • Fransa’da Müslüman otoriteler "Fransa İslam'ı" projesine tepki göstermeye devam ediyor09 Şubat 2021 Salı 09:26
  • Suudi Arabistan'dan hukuk reformları vaadi09 Şubat 2021 Salı 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti