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Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda: Japonya’nın mali sağlığı ciddi durumda

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda Haruhiko, Japonya’nın finansal sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyledi.
Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda: Japonya’nın mali sağlığı ciddi durumda

Parlamento oturumunda konuşan BoJ Başkanı Kuroda, hükümetin mali ek paket kapsamlı tahvil ihracı, BoJ'un enflasyon hedefi ve ülkenin mali durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Merkez Bankasının enflasyon hedefinin şimdiye dek yakalanmamış olmasından dolayı sorumluluk hissediyorum." diyen Kuroda, planlanan seviyesine ulaşılması için mevcut parasal politikaların "tümüyle efektif" olamadığını kabul etti.

BoJ’un, hükümetin ek destek paketini finanse etmek değil, yüzde 2 enflasyon hedefini yakalamak kapsamındaki ultra kolay parasal politikalarının parçası olduğu için tahvil satın alımı yaptığını belirten Kuroda, "Japonya’nın mali sağlık şartları oldukça ciddi durumda. Bu noktada mali konsolidasyonu ve sürdürülebilirliği sağlamak önemli." dedi.

Kuroda’nın değerlendirmesinin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisi altındaki ülke ekonomisinin canlandırılmasına yönelik, hükümetin tahvil ihracını kapsayacak mali destek paketini açıklamadan önce gelmesi dikkati çekti.

Maliye Bakanlığı verilerine göre hükümet, nisanda başlayacak 2021 mali yılda 236 trilyon yen (2,3 trilyon dolar) değerinde tahvil çıkarmayı planlıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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