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Japonya, Myanmar'a kalkınma yardımlarını durdurabileceğini açıkladı

Japonya, şubatta darbe ile yönetimine el konulan ve askeri idarenin yönettiği Myanmar'a, halihazırda sürdürülen resmi kalkınma yardımlarını durdurabileceğini bildirdi.
Japonya, Myanmar'a kalkınma yardımlarını durdurabileceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Myanmar halkının ve uluslararası toplumun, gidişatın değiştirilmesine yönelik beklenti içinde olduğunu belirtti.

Myanmar'da toplumsal durumda herhangi bir değişiklik gözlemlenmemesi halinde ülkesinin, Myanmar'a yönelik halihazırda süren kalkınma yardımlarını durdurabileceğini kaydeden Motegi, Japon hükümetinin, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğince (ASEAN) durumun değişmesine yönelik gösterilen çabaları izlediğini söyledi.

Kamu yayıncısı NHK, Japonya'nın daha önce, yeni kalkınma yardımı anlaşmaları imzalamama kararı aldığını anımsatarak, imzalanan kapsamlı yardımların ise sürdüğünü aktardı.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne dek 810 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin, askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

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