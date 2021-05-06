  • BIST 1.420
  • Altın 480,341
  • Dolar 8,3204
  • Euro 9,9976
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 14 °C
»

Japonya olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturacak

Japonya, olası terör eylemlerine karşı Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın müsabaka noktaları üzerinde "uçuşa yasak bölge" ilan edecek.
Japonya olimpiyat müsabaka noktaları üzerinde 'uçuşa yasak bölge' oluşturacak

Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, olası terör faaliyetlerine karşı Tokyo Oyunlarının müsabaka yerleşkeleri üzerinde "uçuşa yasak bölge" oluşturulacağını açıkladı.

3 kilometre çapındaki "uçuşa yasak bölge", müsabakaların başlamasının iki saat öncesi ile sona ermesinin bir saat sonrasına kadar yürürlükte tutulacak.

21 Temmuz-5 Eylül döneminde tüm irtifadaki uçuşları etkileyecek uygulama, ana müsabaka yerleşkesi başkentteki Ulusal Stadyumdaki açılış ve kapanış seremonilerini kapsayacak.

Aynı uygulama Tokyo dışındaki yarışma noktalarında da tatbik edilecek. Tokyo'daki Haneda Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerinin bu uygulamadan etkilenmeyeceği kaydedildi.

Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ayın futbolcusu Burak Yılmaz05 Mayıs 2021 Çarşamba 21:10
  • Rıza Çalımbay: Son 3 maçı en iyi şekilde bitirirsek isteğimiz yerde oluruz05 Mayıs 2021 Çarşamba 20:12
  • Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:13
  • Harcama limitlerini aşan 3 Süper Lig kulübüne ihtar cezası05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:25
  • İngiltere Premier Ligi, ev sahibi takım taraftarlarına kapılarını açmaya hazırlanıyor05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:25
  • Gaziantep'in başkanı Büyükekşi, sezon sonunda başkanlığı bırakacağını açıkladı05 Mayıs 2021 Çarşamba 16:24
  • İstanbul'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin tanıtım videosu yayımlandı05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:33
  • Tahkim Kurulu kararlarının gerekçeleri TFF'nin internet sitesinde paylaşılacak05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:15
  • Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig'in kapısında05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:14
  • Messi'nin evinde verdiği yemeğe Kovid-19 önlemlerinin ihlali gerekçesiyle soruşturma başlatıldı05 Mayıs 2021 Çarşamba 11:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti