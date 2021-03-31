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Japonya protestoculara yönelik şiddeti nedeniyle Myanmar'a resmi kalkınma yardımlarını durduracak

Japonya'nın, Myanmar'da 1 Şubat'taki darbe sonrası düzenlenen barışçıl gösterilerde protestocuların öldürülmesine tepki olarak bu ülkeye resmi kalkınma yardımlarını durduracağı bildirildi.
Japonya protestoculara yönelik şiddeti nedeniyle Myanmar'a resmi kalkınma yardımlarını durduracak

Parlamento oturumundaki konuşmasında Myanmar'daki gidişata tepki gösteren Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, barışçıl protestolarda yaşananların uluslararası çevrelerce kınandığını anımsattı.

"Myanmar'ın en büyük ekonomik destekçisi Japonya'dır." ifadesini kullanan Bakan Motegi, "Yeni bir proje planlamıyoruz. Net bir duruşumuz var." diyerek, kamuoyunda ülkesinin Myanmar'a yaptırım uygulamadığı ve gidişata "zayıf tepki" verdiği iddialarına değindi.

"Hangisinin daha etkili olacağını dikkate aldığınızda, bu apaçık ortada. Durumu, 'Yaptırım uygulamak iyi ve cesur bir adım, uygulamamak değil' diye tanımlayıp, tereddütte kalmak uluslararası arenada fayda getirmez." diyen Motegi, Myanmar'a yönelik yeni ODA tahsisatlarının durdurulacağını açıkladı.

Bakan Motegi, daha önce yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar asker ve polisinin, ülkede protestolardaki sivillere yönelik güç kullanımı nedeniyle çok sayıda ölü ve yaralı olduğuna işaret ederek Japonya hükümetinin, bu durumu "şiddetle kınadığını" kaydetmişti.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 2019 yılında Japonya'nın Myanmar'a yardımı 1,7 milyar doları bulmuştu.

Çoğu üretim sektöründe olan 450 Japon firmasının Myanmar'da faaliyet gösterdiği tahmin ediliyor.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 500'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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