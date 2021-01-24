  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 1 °C
»

Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı

Japonya ile ABD Savunma Bakanları, Güney ve Doğu Çin Denizi'nde Çin’in bölgesel tehditleri karşısında, ikili güvenlik ittifakının güçlendirilmesi konusunda mutabakata vardı.
Japonya ve ABD'den Güney ve Doğu Çin Denizi'nde tehditlere karşı 'kararlılık' mesajı

ABD’li mevkidaşı Lloyd Austin ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuşan Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Güney ve Doğu Çin Denizi'nde statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslerin karşısında durulmasında anlaştık." dedi.

Kişi, Doğu Çin Denizi'ndeki tartışmalı Senkaku Adaları'nın, "Japonya’ya silahlı saldırı olması halinde ABD’nin koruması şartını içeren" ikili güvenlik anlaşmasının 5. maddesi kapsamında yer aldığı konusunun yeniden teyit edildiğini söyledi.

Kuzey Kore’nin kitle imha silahları ve balistik füzelerden "tam, kanıtlanabilir ve geri dönülemez şekilde" arındırılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin süreceğini belirten Kişi, ülkesinin ABD askerlerine ev sahipliği yapmasını kapsayan ve martta sona erecek 5 yıl süreli maliyet paylaşımı anlaşmasının yerini alacak mutabakata, Tokyo ve Washington’un yakın zamanda varması konusunun ele alındığını aktardı.

Japonya Savunma Bakanlığı açıklamasında iki ülkenin, ittifakın bölgesel tehditlere karşı "anahtar rol" taşıdığı ve ¨Serbest ve Açık Hint-Pasifik¨ vizyonunun korunmasında kararlılığını sürdüreceği kaydedildi.

Sosyal medya hesabı Twitter’dan yayımladığı mesajda ABD’li Austin ise "ABD-Japonya ittifakının kararlı ve dirençli doğasını ve ‘Serbest ve Açık Hint-Pasifiğin’ korunması için ortak çabaları ele aldık." ifadelerini kullandı.

Senkaku, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor
Geçen yıl 3 Kasım seçimlerinde ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ile 12 Kasım'da telefonda görüşen Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, tartışmalı Senkaku Adaları'na yönelik destek sözü almıştı.

Suga, sonrasında yaptığı basın açıklamasında, Biden'a "Bölgesel barış ve refahın sağlanmasında Japonya-ABD ittifakı vazgeçilmezdir ve güçlendirilmelidir." dediğini aktarmıştı.

Doğu Çin Denizi'nde Japonya’nın "Senkaku", Çin'in de "Diaoyü" olarak adlandırdığı takımadalar, 5 ada ve 3 kayalıktan oluşuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Ocak 2021 Pazar 09:23
  • HDP Esenyurt ilçe binasına operasyon24 Ocak 2021 Pazar 09:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya uğrayan geminin kaptanı ile görüştü24 Ocak 2021 Pazar 09:21
  • 1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı24 Ocak 2021 Pazar 09:20
  • Balıkesir'de bir kırsal mahalle karantinaya alındı24 Ocak 2021 Pazar 06:09
  • Tunceli'de, teröristlerin 'örgüt bağış koçanı' ele geçirildi24 Ocak 2021 Pazar 06:08
  • Nijerya açıklarında Türk gemisi kaçırıldı24 Ocak 2021 Pazar 06:03
  • Geri dönüşüm fabrikasında patlama: 1 ölü23 Ocak 2021 Cumartesi 17:04
  • Yeni nesil 3 Fırtına obüsü Akar'ın katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi23 Ocak 2021 Cumartesi 12:31
  • Ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi23 Ocak 2021 Cumartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti