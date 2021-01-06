Japonya ve Meksika Trans Pasifik Ortaklığının genişletilmesinde mutabakat sağladı

Japonya ile Meksika, Trans Pasifik Ortaklığı (TPP) anlaşmasının istikrarlı uygulanması ve genişletilmesinde mutabakata vardı.

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Meksiko şehrini ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, mevkidaşı Marcelo Ebrard ile görüştü.

Görüşmede Motegi, Japonya’nın, serbest ve açık ekonomik yapılanmanın korunmasını hedefleyen Japonya ile Meksika, Trans Pasifik Ortaklığını (TPP) güçlendirmek ve üye hacmini genişletmek için yakın iş birliği yürütmek istediğini belirtti.

İkili Kuzey Kore’nin nükleer tehdidi ve iklim değişikliği gibi konularda iş birliğinin sürdürülmesi konularında da anlaştı.

Öte yandan Meksika Ekonomi Bakanı Tatiana Clouthier Carrillo ile de görüşen Motegi, Meksika’da faaliyet gösteren yaklaşık 1300 Japon firmasının iş ortamlarının iyileştirilmesini talep etti.

Dış ziyaret turu kapsamında kıtada Uruguay, Arjantin, Paraguay, Brezilya’yı ziyaret edecek Motegi'nin, daha sonra Afrika’da Nijerya ve Kenya’ya gideceği bildirildi.