  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 0 °C
»

Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı var

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde dün gece meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla yaralının olduğu bildirildi.
Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı var

Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamada, Fukuşima açıklarında dün gece yerel saatle 23.07’de, 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde; 23.08 olarak bildirilen saati ise 23.07 olarak güncellendi.

Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade edilen açıklamada, tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi.

Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100’den fazla yaralı bildirilirken, ölüm kaydedilmedi.

Bölge geneli konuşlu nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi.

Hükümet tetikte
Sabah saatlerinde bir araya gelen kabine üyeleri, depremin verdiği hasara ilişkin bilgilendirildi.

Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisinde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Başbakan Suga Yoşihide'nin görev gücüne talimat verdiği belirtildi.

Suga, deprem sonrası Afet Yönetim Bakanı Haçiro Okonogi’yi kabul etti.

İkilinin görüşmesi sonrası Suga, depremin ardından can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, deprem sonrası ciddi bir hasarın oluşmadığını belirterek, ilgili bakanlık ve yerel idarelerle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti.

Kişi, gerekli görülmesi halinde Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin afet yardım görevine hazır olduğunu açıkladı.

- Elektrik ve su kesintisi, toprak kayması

Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Joban Otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi.

Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi.

Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı.

Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.

- Tsunami riski oluşmadı

Deprem sonrası ajansa değerlendirmede bulunan Tokyo Üniversitesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünden Prof. Satake Kenji, 2011'de yaşanan 9 büyüklüğünde Tohoku depremine atıfta bulunarak, "10 yıl sonra bu ölçekte bir artçı depremin yaşanması şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır14 Şubat 2021 Pazar 09:35
  • ABD Başkanı Biden: Trump Senato'da aklansa da suçlama tartışma götürmez14 Şubat 2021 Pazar 09:33
  • Putin, Rus muhalif Navalnıy’ın ekonominin kötü olduğu bu dönemde kullanıldığını savundu14 Şubat 2021 Pazar 09:33
  • Japonya’da 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası 100'den fazla yaralı var14 Şubat 2021 Pazar 09:32
  • Azil yargılamasında aklanan Trump: Olağanüstü yolculuğumuza birlikte devam etmeyi dört gözle bekliyorum14 Şubat 2021 Pazar 09:31
  • Türkiye ve dünya gündemi14 Şubat 2021 Pazar 09:29
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay şehit vatandaşlar için başsağlığı diledi14 Şubat 2021 Pazar 09:29
  • İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor14 Şubat 2021 Pazar 09:28
  • Nijerya'da serbest bırakılan 15 gemici İstanbul'a geldi14 Şubat 2021 Pazar 09:27
  • Milli Savunma Bakanı Akar: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 48 terörist ölü, 2 terörist sağ olarak ele geçirildi14 Şubat 2021 Pazar 09:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti