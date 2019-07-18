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Japonya’da animasyon stüdyosunda feci yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Japonya'nın Kyoto bölgesindeki animasyon stüdyosunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, yaklaşık 40 kişi yaralandı.
Japonya’da animasyon stüdyosunda feci yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kyodo ajansının haberine göre, polis, bir kişinin üç katlı Kyoto Animasyon stüdyosu binasını yanıcı sıvı dökerek ateşe verdiğini belirtti.     

Yangında 13 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 40 kişinin yaralandığını bildiren polis, yangını başlattığı söylenen 41 yaşındaki kişinin de yaralılar arasında olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bilgisini paylaştı.     

Polisin ayrıca olay yerinde bıçaklar bulduğu kaydedildi.     

Yangının çıktığı esnada binada yaklaşık 70 kişinin olduğu sanılıyor.     

Görgü tanıkları, patlama sesleri duyduklarını ve binadan yükselen siyah duman gördüklerini ifade etti.     

Merkezi Uji'de yer alan ve 1981'de kurulan "Kyoto Animation" (KyoAni) isimli stüdyo, çok sayıda animasyon filmi ve dizileriyle tanınıyor.     

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