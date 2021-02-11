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Japonya’da ankete göre Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori 'liyakate sahip değil'

Japonya’da anket halkın yaklaşık yüzde 60’ının kadınları hedef alan ifadeleri sonrası tepki çeken Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori'nin bu makamda hizmet verebilecek liyakate sahip olmadığını düşünüyor.
Japonya’da ankete göre Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Başkanı Mori 'liyakate sahip değil'

Kyodo ajansının haberine göre, Komite Başkanı Mori Yoşiro’nun ”kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğü" yönündeki ifadeleri nedeniyle büyük tepki çekmesi sonrası ülke geneli telefon yoluyla anket düzenlendi.

Buna göre ankete katılanların yüzde 59,9’u Mori’nin görev yapabilecek liyakate sahip olmadığını beyan etti.

Katılanların yüzde 32,8’i ise soruyu cevapsız bırakırken, Mori'nin makamına layık şekilde görev yapabileceğini düşünenlerin oranı 6,8’de kaldı.

"Turnuva düzenlenmeli mi ?"
Ankette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeterli seviyede düşüş trendi göstermediği Japonya’da temmuzdaki Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesine yönelik soru soruldu.

Katılımcıların yüzde 47,1’i "yeniden ertelenmeli" , yüzde 35,2’si "iptal edilmeli" cevabını verirken, yüzde 14,5’i ise planlandığı üzere olimpiyaların gerçekleştirilmesi gerektiğini savundu.

Tepki çekmişti
Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC) Başkanı Yamashita Yasuhiro, Mori’nin ifadelerinin "olimpiyat ruhunu" ihlal ettiğini belirterek, olası bir istifaya yönelik, "Mori özür diledi ve söylemini geri aldı. Birçok fikir var, bana göre Mori'nin makamında kalmasını isterim." diye konuştu.

Konuya ilişkin tepkiler sürerken Tokyo Oyunları'nın düzenlenmesinde kritik noktalarda görev yapan Japon kadın siyasetçilerden Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko ile Tokyo Valisi Koike Yuriko’nun tepkisi merak konusu oldu.

Olimpiyatlar Bakanı, yaptığı açıklamada, Mori’ye yönelik "Kendisine yeterli düzeyde cevap vermek isterim ki bir daha bunları tekrarlamasın." ifadesini kullandı.

Vali Koike de söz konusu ifadeleri "müsamaha gösterilemez" şeklinde niteleyerek, "Duyduğumda şaşkınlık içinde kaldım. Gönüllüler istifa ediyor ve protesto telefonları geliyor." dedi.

"Kuvvetli rekabet hisleri"
Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Mori, geçen hafta içi JOC’un çevrim içi toplantısında Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri paylaşmıştı.

Mori, "Kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." diye konuşmuştu.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40’a çıkarılması hedefine yönelik Mori, "Birileri bana ‘Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.’ demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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