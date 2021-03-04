Japonya'da Başbakan Suga'dan Tokyo ve çevresinde 'OHAL iki hafta uzatılmalı' yorumu

Japonya Başbakan Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüse karşı (Kovid-19) başkent Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü halin (OHAL) iki hafta uzatılması gerektiğini söyledi.

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında Tokyo ile çevresindeki Çiba, Saitama ve Kanagawa eyaletlerinde Kovid-19 vakalarının yeterli seviyede düşüş trendi göstermediğini söyledi.

Salgın tedbirlerinin "kritik dönüm noktasına" ulaştığını kaydeden Suga, Kovid-19'a karşı bölge halkının yaşam ve geçimini korumak için OHAL'in iki hafta süreyle uzatılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi'den konuya ilişkin brifing aldığını kaydeden Suga, uzatılmaya ilişkin hükümete yakın uzman heyetin tavsiye kararını bekleyeceklerini ifade etti.

Konuya ilişkin çevrim için görüşmede konuşan Tokyo, Saitama, Çiba valileri bölgelerinde Kovid-19 vakalarının düşüş trendi sergilemesine rağmen halk nezdinde endişelerin sürdüğünü, Kanagawa valisi ise çevre eyaletlerdeki durumun yakından izlendiğini söyledi.

Çiba Valisi Morita Kensaku ile Saitama Valisi Ono Motohiro, OHAL'in iki hafta süreyle uzatılması kararını desteklerken, Kanagawa Valisi Kuroiwa Yuji planlandığı sürede salgının kontrol altına alınamamasını "talihsizlik" olarak niteledi.

Japonya Tıp Federasyonu (JMA) Başkanı Nakagawa Toşio, vaka oranlarının düşürülmesini odaklanılması gerektiğini belirterek, sağlık kuruluşları üzerindeki yükü hafifletmedikçe, halihazırdaki aşı programının planlandığı üzere yürütülemeyeceğini ileri sürdü.

7 Ocak'ta ilan edilmişti

OHAL, 7 Ocak'ta önce Tokyo ve çevre eyaletlerde, sonraki hafta da ülke genelinde 11 eyalette ilan edilmiş ve 7 Şubat’a kadar uygulanması planlanmıştı.

Uygulama ay başında Tokyo ve çevresi ile ülkenin farklı bölgelerindeki toplam 10 eyalette 7 Mart'a kadar sürecek şekilde uzatılmıştı.

Kovid-19 vakalarının düşüş trendi gösterdiği Aiçi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka eyaletlerinde OHAL 28 Şubat itibarıyla sona erdirilmişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 436 bin 259'a, ölü sayısı 8 bin 89'a yükseldi. Ülke genelinde 407 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo'da 112 bin 345'e, Osaka'da 47 bin 358'e, Kanagawa'da 45 bin 173'e, Saitama'da 29 bin 604'e, Çiba'da 26 bin 758'e, Aiçi'de 26 bin 11'e, Hokkaido'da 19 bin 211'e, Fukuoka'da 18 bin 134'e, Hyogo'da 18 bin 73'e, Kyoto'da 9 bin 76'ya çıktı.