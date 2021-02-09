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Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği yüzde 38'e düştü

Japonya’da yapılan bir anket, Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesinin kamuoyu desteğinin, geçen aya kıyasla 2 puan azalarak, yüzde 38'e düştüğünü ortaya çıkardı.
Japonya'da Başbakan Suga'nın kamuoyu desteği yüzde 38'e düştü

Kamu yayıncısı NHK’nın, 18 yaş ve üstü bireylerle hafta sonu düzenlediği ve 1250 cevabın harmanladığı anket, Başbakan Suga ve kabinesinin mevcut kamuoyu desteğini Ocak 2021 ile kıyasladı.

Buna göre Suga ve kabinesini destekleyenlerin oranı 2 puan düşerek yüzde 38’e gerilerken, desteklemeyenlerin oranı 3 puan yükselerek, yüzde 44’e çıktı.

Suga'yı destekleyenlerin yüzde 39’u "alternatiflerine göre daha iyi" ifadesini kullanırken, yüzde 25’i ise Suga’ya güvendiğini, yüzde 20’si ise partiyi savunduklarını belirtti.

Başbakan'ı desteklemeyenlerin yüzde 34’ü kendisinin "başaramadığını", yüzde 33’ü "Suga’nın politikalarından ümidi olmadığını" ve yüzde 16’sı "Suga’ya güvenmediğini" kaydetti.

Salgın mücadele ve olimpiyat
Hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine ilişkin soruya katılanların yüzde 40’ü "idare eder" , yüzde 39’u ise "yeterli düzeyde değil" cevabını verdi.

Temmuz’da düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ilişkin katılımcıların yüzde 3’ü olimpiyatlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtirken, yüzde 29’u seyirci sayısının kısıtlanması gerektiğini savundu.

Olimpiyatlara ilişkin soruya katılımcıların yüzde 23’ü organizasyona seyirci kabul edilmemesi, yüzde 38’i turnuvanın iptal edilmesi gerektiği yanıtını verdi.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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