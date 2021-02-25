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Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun karıştığı soruşturmada 11 bakanlık bürokratına ceza verildi

Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin oğlunun çalıştığı bir uydu firması personelince, lüks restoranlarda ağırlanan ve hediyeler verilen İçişleri ve İletişim Bakanlığı bürokratı 11 kişi cezalandırıldı.
Japonya'da Başbakan Suga'nın oğlunun karıştığı soruşturmada 11 bakanlık bürokratına ceza verildi

Kyodo ajansının haberine göre, haftalık yayımlanan ulusal bir dergide, Başbakan Suga Yoşihide'nin uydu yayın firması Tohokushinsha Film'de çalışan oğlu Suga Seigo tarafından, bakanlık çalışanlarına hediyeler verildiği iddiaları üzerine başlatılan iç soruşturma sonuçlandı.

Buna göre, lisansı bakanlıkça onaylanan Tohokushinsha Film çalışanları ile Suga Seigo tarafından, 39 ayrı etkinlikte pahalı restoranlarda ağırlanan ve çeşitli hediyeler verilen 11 bakanlık bürokratı, farklı zamanlarda ulusal kamu hizmeti etik yasasını ihlal etti.

Suga Seigo'nun, firmanın Temmuz 2016 ile Aralık 2020 arasında, 600 bin yenden (5 bin 660 dolar) fazla bütçeyle düzenlediği etkinliklerin, 21'ine katıldığı tespit edildi.

Soruşturmaya ilişkin basın mensuplarına konuşan Başbakan Suga, oğlunun olaya karışmasına yönelik haberinin olmadığını belirterek, "Olay etik yasasını ihlale edilmesine yol açtı. Gerçekten üzgünüm ve halk nezdinde özür dilerim." dedi.

Yasayı ihlal eden bakanlık bürokratlarına uyarı ve maaş kesintisi kapsamında çeşitli cezalar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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