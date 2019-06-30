  • BIST 96.485
  • Altın 262,496
  • Dolar 5,7868
  • Euro 6,5832
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 21 °C
»

Japonya'da FETÖ uyarısı

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'da da FETÖ uyarısında bulundu
Japonya'da FETÖ uyarısı

Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ uyarısında bulundu: Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurtdışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor.

Erdoğan'ın açıklamaları kısaca şöyle: 

"Türkçenin yanında Japonca'yı da çok ama çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlıdır. Çocuklarınızın ülkemizin değerlerine yabancı kalmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Nagoya'daki çocukların dilimizi öğrenmesi için Maarif Vakfımız buraya öğretmen gönderdi.

"PKK, DHKP-C NEYSE FETÖ DE ODUR"

Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız katma değer yaratarak bizi gururlandırıyor. Sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Bu amaçla Japon makamlarla işbirliği halindeyiz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Maalesef Japaonya'da FETÖ'ye bağlı dernek ve şahıslar hala faaliyet göstermeye devam ediyor. Eli kanlı bu terör örgütüyle mücadele için sizlerden destek bekliyoruz. PKK, DHKP-C neyse FETÖ de odur. Bunların birbirinden farkı yoktur.

Unutmayın birlik ve beraberlik her türlü başarının anahtarıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz tabloyu aman ha dağıtmayın. Dayanışma içinde hareket ettiğimiz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zoruluk yoktur.

NAGOYA'YA BAŞKONSOLOSLUK

Nagoya'da bir başkonsolosluk açabiliriz. Japon makamların da böyle bir talebe hayır diyeceklerini düşünmüyorum. Biz de her türlü adımı atarak başkonsolosluğumuzu açarız. Mekanı belirleyip başkonsolosluk faaliyetlerimizi orada sürdürürüz.

Japonya'nın kendi iş gücü giderek azalıyor. Nüfusu yaşlanıyor. Nisan ayında kabul edilen değişiklikle yeni işçilere kapılarını açmıştır. İşçi ihtiyacına genç nüfusumuzla katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Japonya'daki vatandaşlarımızın çalışma sürelerini emeklilik süresinden sayılması için Japaon makamları ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradan bir müjde verelim. THY gelecek nisan'dan itibaren Osaka-Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor. Osaka'dan memleketinize doğrudan seyahat edebileceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun.

JAPON TURİST HEDEFİ 1 MİLYON

Her alanda ülkemizi geliştirdik, ileriye taşıdık. Şimdi turizmde çok büyük bir patlama var. Hedefimiz Japon turist sayısını bir milyona çıkarmak.

Son dönemde bölgemizde ve dünyada büyük bir değişim ve yeniden yapılanma süreci yaşanıyor. Türkiye'nin tam merkezinde yer aldığı süreçten ülkemizi sadece hasarsız değil, en karlı şekilde çıkarmak için çalışıyoruz. İçinden geçtiğimiz kritik dönemde dostlarımızın çok güçlü desteğine ihtiyacımız var. Sizler ülkenizin arkasında sapasağlam durdukça biz azimle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte ülkemizi hak ettiği yere çıkaracağımıza inanıyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akar'dan Libya'daki Hafter güçlerinin tehdidine 'sert' yanıt30 Haziran 2019 Pazar 17:04
  • Türkiye'yi şoke eden görüntülerdeki işçi konuştu: Öyle salladım aşağıya...30 Haziran 2019 Pazar 16:56
  • Başkentte seyir halindeki özel halk otobüsünde yangın30 Haziran 2019 Pazar 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur30 Haziran 2019 Pazar 13:34
  • Tapu dolandırıcılığına 'kısa mesaj' ile önlem30 Haziran 2019 Pazar 12:14
  • Ihlamur'dan 'bal' akıyor30 Haziran 2019 Pazar 12:13
  • FETÖ sanıkları hesap veriyor30 Haziran 2019 Pazar 12:11
  • Mısır tarlasındaki Hint kenevirleri drone ile tespit edildi30 Haziran 2019 Pazar 11:47
  • Arının soktuğu kadın hayatını kaybetti30 Haziran 2019 Pazar 11:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile görüştü30 Haziran 2019 Pazar 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti