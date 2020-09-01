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Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

Japonya’da geçen hafta istifa eden Başbakan ve iktidardaki Liberal Demokrat Partisinin (LDP) lideri Abe Şinzo’nun yerine geçecek isim 14 Eylül’deki oylamayla belirlenecek.
Japonya'da iktidar partisinin yeni lideri ve başbakan 14 Eylül'de belli olacak

LDP Genel Konsey toplantısında partinin yeni liderinin ve Japonya'nın yeni başbakanın belirlenmesine yönelik seçim takvimi ve şartları belli oldu.

Haftaya salı başlayacak parti içi yarışta, yeni lider sadece milletvekilleri ile ülke genelindeki 47 eyaletten 3'er LDP delegesinin oy kullanacağı 14 Eylül’deki seçimde belirlenecek.

Seçimi kazanarak partinin yeni lideri olacak isim, LDP hakimiyetindeki Temsilciler Meclisinde (Şuugiin) 16 Eylül’de düzenlenmesi beklenen olağanüstü oturumda Japonya’nın yeni başbakanı olarak ilan edilecek.

Son durum
Muhtemel adaylar arasından şimdiye dek LDP Siyasi İşler Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Kişida Fumio ile eski Savunma Bakanı İşiba Şigeru liderlik yarışında yer alacaklarını açıkladı.

Kişida, zamanın dönüşmesiyle ortaya çıkan yeni meseleler üzerinde çalışmaları gerektiğini belirterek, insanların iş birliğini kazanabilecek bir lider olmak istediğini kaydetti.

İşiba ise "kartların kendisi aleyhine karıldığını" ileri sürerek, tüm parti mensuplarının oy kullanamayacağı liderlik seçimlerini "talihsizlik" olarak niteledi.

Kabine Baş Sekreteri Suga Yoşihide'nin adaylığını açıklaması beklenirken, Savunma Bakanı Kono Taro ise seçimde aday olmayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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