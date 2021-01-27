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Japonya’da Kovid-19'a karşı gelişigüzel test uygulaması martta başlıyor

Japonya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentlerin kalabalık noktalarında gelişigüzel toplu PCR test uygulaması martta başlayacak.
Japonya’da Kovid-19'a karşı gelişigüzel test uygulaması martta başlıyor

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya hükümeti Tokyo, Osaka gibi Kovid-19 vakalarının düşüş trendi göstermediği metropollerde günlük PCR testi uygulaması başlatacak.

Buna göre, sadece semptom gösterenler ve temas haritasında belirenler değil, halk gelişigüzel olarak PCR testlerine tabi tutulacak.

İhale sahibi firmalarca düzenlenecek ve tüm masrafları merkezi hükümetçe karşılanacak testler havalimanları, şehir merkezleri, firma ve üniversitelerde uygulanacak.

Test noktalarında alınan mukus ve salya numuneleri sonuçları hem bireylere gönderilecek ham de anonim istatistikler için arşivlenecek.

Sonuçlar, olası bir vaka patlamasına karşı erken tedbir kapsamında yapay zeka yardımıyla analiz edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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