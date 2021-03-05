  • BIST 1.538
  • Altın 410,628
  • Dolar 7,5186
  • Euro 8,9897
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 4 °C
  • Konya -5 °C
»

Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün "daha bulaşıcı" olduğu iddia edilen varyantlarına ait vaka sayısının 234'e ulaştığı bildirildi.
Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı

Buna göre Kovid-19'un Brezilya, Güney Afrika ve İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olduğu iddia edilen türlerine ait Japonya genelinde vaka sayısı 234 oldu.

Japonya'nın 19 eyaletinde Kovid-19 varyantının saptandığı ve sıralamaya göre Saitama'da 38, Hyogo'da 36, Niigata'da 29 vaka yaşandığı bildirildi.

Üç varyant arasından ülke geneli en yaygın olanın İngiltere'de saptanan tür olduğu kaydedildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) geçen ay sonu itibarıyla varyant vakaların yüzde 93'ünün deniz aşırı seyahatlerle bağlantısı olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin 'Dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaza yapınca yakalandı05 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Gaziosmanpaşa'da denetime takılmak istemeyen 3 şüpheli, taksiciye silah dayayıp kaçtı05 Mart 2021 Cuma 09:28
  • Sahte alkol içen 16 yaşındaki genç komaya girdi 05 Mart 2021 Cuma 09:27
  • Türkiye'ye ait arkeolojik eserlerin ABD'ye ithalini kısıtlamayı öngören mutabakat zaptı, Resmi Gazete'de yayımlandı05 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Türkiye ve dünya gündemi05 Mart 2021 Cuma 09:25
  • Singapur, Myanmar'daki protestoculara silahlı müdahaleyi 'ulusal ayıp' olarak niteledi05 Mart 2021 Cuma 09:24
  • Japonya'da Kovid-19'un 'daha bulaşıcı' türlerine ait 234 vaka saptandı05 Mart 2021 Cuma 09:23
  • Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda05 Mart 2021 Cuma 09:23
  • ABD Başkan Yardımcısı Harris ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda görüştü05 Mart 2021 Cuma 09:22
  • Yemen'deki terör örgütü El Kaide'nin üst düzey sorumlusu Bin Talib, Hadramevt'te yakalandı05 Mart 2021 Cuma 09:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti