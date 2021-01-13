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Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 4 eyalette süren olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 7 eyaletin daha dahil edileceği bildirildi.
Japonya'da OHAL kapsamı 11 eyalete çıkarılıyor

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'da halihazırda 4 eyalette süren OHAL kapsamına başkentin kuzeyindeki Toçigi, güneybatıdaki Fukuoka, ülkenin merkezindeki Gifu ve batısındaki Hyogo ile Kyoto da alınacak.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Başbakan Suga Yoşihide’nin gün içerisinde düzenleyeceği basın toplantısında, OHAL'in son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

Vaka sayılarının düşüş eğilimi göstermediği Osaka ve Aiçi'nin de uygulama kapsamına alınacağı kaydedildi. Böylelikle, geçen Cuma Tokyo, kuzeyindeki Saitama, doğusundaki Çiba ve güneyindeki Kanagawa eyaletlerinde yürürlüğe giren OHAL, ülke geneli 11 eyalete genişletilecek.

Öte yandan Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, Kovid-19’a karşı danışman heyetle görüşmesinde, düşüş eğilimi göstermeyen vaka sayıları sonrası ülke geneli durumun ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Mecliste konuşan Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, OHAL kapsamının genişletilmesine yönelik "isteksiz" olduğunu belirterek, "Beraber çalışırsak salgına yakalananların sayısını aşağı yöne doğru çevirebiliriz." dedi.

Hafta sonu katıldığı televizyon programında konuşan Başbakan Suga Yoşihide, OHAL kapsamına alınmayı talep eden eyaletlere yönelik, "Durumu birkaç günde daha izlememiz gerektiği şeklinde bilgilendirildim. Zor bir süreç içerisinde olduklarının farkındayım. Gerekirse ivedilikle müdahale edeceğiz." demişti.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 298 bin 884’e, ölü sayısı 4 bin 192’ye yükseldi. Ülke genelinde 881 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 77 bin 133’e, Osaka’da 35 bin 306’ya, Kanagawa’da 28 bin 940’a, Aiçi’de 19 bin 768’e, Saitama’da 18 bin 432’ye, Hokkaido’da 14 bin 997’ye, Çiba’da 14 bin 958’e, Hyogo’da 12 bin 401’e, Fukuoka’da 11 bin 757’ye, Kyoto’da 6 bin 187’ye çıktı.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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