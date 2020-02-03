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Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama

Japonya'da ülkenin güneyindeki Kuçinoerabujima Adası'ndaki Şindake Yanardağı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
Japonya'da Şindake Yanardağı'nda patlama

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Meteoroloji Ajansı, Kagoşima kentinin 130 kilometre güneyindeki Şindake Yanardağı'nın bir patlamayla yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Patlamanın ardından yanardağdan püsküren kül ve duman 7 bin metre irtifaya kadar yükselirken, lav ve volkanik kayaçların 900 metre mesafeye kadar yayıldığı kaydedildi.

En son geçen yıl faaliyete geçmişti

Şindake Yanardağı en son geçen yıl 29 Ocak'ta faaliyete geçmişti.

36 kilometrekare yüzölçümüne sahip Kuçinoerabujima Adası'nda yaklaşık 100 kişi ikamet ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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