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Japonya'da yeni otomobil satışları 2020'de son 9 yılın en düşük seviyesini gördü

Japonya’da yeni otomobil satışları geçen yıl, 2011'den beri en düşük seviyeye geriledi.
Japonya'da yeni otomobil satışları 2020'de son 9 yılın en düşük seviyesini gördü

Japonya Otomobil Bayileri Birliğinin (JADA) yayımladığı yıllık yeni araç satış rakamlarını içeren rapora göre, satışlar 2020'de önceki yıla oranla yüzde 11,5 düştü.

Otomobil endüstrisi, nisan-mayıs dönemine denk gelen olağanüstü hal (OHAL) sonrası, kısa dönem iyileşme görmesine rağmen, Japon firmalar yıl boyu satış kayıpları yaşadı.

Rapora göre otomobil üreticileri ülke genelinde geçen yıl, motor hacimleri en fazla 660 cc mini otomobiller dahil, 4 milyon 598 bin 615 yeni araç satışı gerçekleştirdi. Mini araçlar dahil edilmediğinde ise satışlar yüzde 12,3 düşüşle 2 milyon 880 bin 527 oldu.

Önceki yıla kıyasla rakipleri çift rakamlı kayıp yüzdeleri yaşarken Toyota, satışlarında yüzde 5,8 düşüş gördü. Aynı dönemde Mitsubishi yüzde 41,3 ve Nissan yüzde 27,5 satış kaybı yaşadı.

Ülkenin kuzeydoğusunda deprem ve tsunami afetinin yaşandığı 2011 yılındaki ekonomik durgunlukta, satışlar yüzde 15,1 düşmüş ve ülke geneli 4 milyon 210 bin yeni araç satılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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