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Japonya'da yeni varyant alarmı

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Eta varyantının ilk vakalarının saptandığı açıklandı.
Japonya'da yeni varyant alarmı

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, COVID-19'un Eta varyantının Japonya'ya sıçradığı ortaya çıktı.

18 VAKA TESPİT EDİLDİ

Buna göre Japonya genelinde COVID-19'un Eta varyantına ait yeni 18 vaka tespit edildi.

Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) hastalardan numuneler alındığını ve Eta türünün genetik analizinin yapılacağını açıkladı.

Aralık 2020'de ilk önce İngiltere'de ortaya çıkan Eta türü, Dünya Sağlık Örgütü'nün varyant listesine Mart 2021'de girmişti.

Eta varyantının çoğunlukla Amerika ve Avrupa kıtasındaki ülkelerde yayıldığını biliniyor.

Virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Kappa varyantının Japonya'daki vaka sayısı ise 19'a yükseldiği bildirildi.

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