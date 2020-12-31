Japonya'da yeni yıl öncesi son uyarı: Vaka hızı düşmezse yeniden OHAL gelebilir

Japonya’da Kovid-19 vakalarının artış trendini koruması halinde, insan sağlığının korunması için olağanüstü halin yeniden uygulanacağı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayımladığı videoda yaptığı konuşmada, ülke geneli vaka artışının tehlikelerine değindi.

Yayılma hızının daha da yükselmesi halinde "tıbbi müdahalenin vakalara yetişemeyebileceği" riskine dikkati çeken Nişimura, "Yeni yıl tatilinizi sadece ailenizle geçirin. Arkadaşlarınızla bir araya gelmekten, buluşma organizasyonlarından ve yeni yıl partilerinden kaçının." dedi.

Nişimura, "Vaka hızı düşmezse, halk sağlığını korumak için olağanüstü hal (OHAL) ilanı gündeme gelecek. Ne pahasına olursa olsun artış durdurulmalıdır. İş birliğinizi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülke geneli her yılbaşı, geleneksel yakın akraba ziyaretlerinin önemli ancak bu kez tehlikeli olduğuna dikkati çeken Nişimura halka, memleketlerine gitmeleri halinde aile üyelerini kapıdan selamlamalarını ve içeri girmeden geri dönmeleri çağrısında bulundu.

"Kritik safha"

Tokyo Valisi Koike Yuriko, başkentte görülen en yüksek ikinci vaka oranın yaşandığını belirterek, üçüncü dalga riskine karşı uyardı.

Yıl sonu ve yeni yıl tatillerinde uygulanacak bireysel tedbirlerin salgına karşı dönüm noktası olacağını savunan Koike, "Oldukça ciddi ve kritik bir safhadayız. Herhangi bir an vaka patlamasının meydana gelmesi sürpriz olmaz." diye konuştu.

Koike, Tokyo metropolünde artış trendinin bu seviyeyi koruması halinde, eyalet valiliği olarak merkezi hükümetten OHAL uygulanmasının talep edebileceklerini belirtti.

Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezinden Satoşi Kutsuna da başkent Tokyo’nun sağlık sisteminin çöküşün eşiğine yaklaştığını belirtti.

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 231 bin 935’e, ölü sayısı 3 bin 456’ya yükseldi. Ülke genelinde 668 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Vakalar Tokyo’da 58 bin 840’a, Osaka’da 29 bin 686’ya, Kanagawa’da 20 bin 674’e, Aiçi’de 16 bin 333’e, Saitama’da 13 bin 965’e, Hokkaido’da 13 bin 275’e, Çiba’da 10 bin 811’e çıktı.

Nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan’da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.