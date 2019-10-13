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Japonya'da zafer Bottas'ın

Formula 1'de sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'sini Mercedes pilotu Bottas kazandı.
Japonya'da zafer Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı.

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.

Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen ile çarpışan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, altıncı oldu. 

Mercedes şampiyonluğunu ilan etti
Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi.

Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso)

9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 612 puan

2. Ferrari: 435

3. Red Bull: 323

4. McLaren: 111

5. Renault: 75

Kaynak: Haber Kaynağı
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