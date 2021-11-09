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Japonya'dan çok kritik F-35 açıklaması

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, yeni güvenlik koşullarıyla baş edebilmeleri için F-35B'lere (donanma versiyonu) ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Deniz sahalarında F-35B'lerin kalkış ve iniş kapasitesine sahip olmamız gerek" dedi.
Japonya'dan çok kritik F-35 açıklaması

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Deniz Öz Savunma Kuvvetlerine (MSDF) ait helikopter taşıyıcısı İzumo destroyerinin tam kapsamlı uçak gemisi haline dönüştürülme faaliyetlerini yerinde denetledi.

İzumo güvertesinde konuşan Kişi, "Savunma politikalarımızı başarıyla yürütebilmemiz için deniz sahalarında F-35B'lerin kalkış ve iniş kapasitesine sahip olmamız katiyen gerekli" dedi.

Bu kapasite sayesinde yeni güvenlik koşullarıyla baş edilebileceğini belirten Kişi, "Bu sayede Pasifik Okyanusu'nda geniş bir alana sahip topraklarımızı savunmaya hazır hale geleceğiz" diye konuştu.

Helikopter taşıyıcısı olarak üretilen İzumo'nun, uçuş güvertesi tadilatı başta olmak üzere donanım iyileştirmesi süreci, başkent Tokyo'nun güneybatısındaki MSDF'ye ait Yokosuka üssünde devam ediyor.

Kyodo ajansının haberine göre Japonya, Çin'in bölgesel faaliyetleri karşısında, ilki en erken 2024 mali yılında olmak üzere toplamda 42 adet F-35B savaş uçağını hizmete almayı planlıyor.

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