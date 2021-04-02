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Japonya'dan Myanmar'daki ordu ve darbe karşıtı gruplar için diyalog çağrısı

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Myanmar'da ordu ile darbe karşıtlarının diyaloğa girmeleri için çabalayacağını söyledi.
Japonya'dan Myanmar'daki ordu ve darbe karşıtı gruplar için diyalog çağrısı

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi oturumunda konuşan Motegi, Myanmar'daki duruma yönelik "en iyi yaklaşım tarzını" aradıklarını söyledi.

Motegi, ivedi bir çözüm sağlasa Japonya'nın şimdiye kadar Myanmar'a yaptırım uygulamış olacağını ancak işlerin göründüğü kadar kolay olmadığını söyledi.

Motegi, "Diğer ülkeler yaptırım uyguluyor diye yaptırım uygulamak ve cesur adım gösterisinde bulunmanın verimli olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin, "Myanmar'ın demokratikleşme adımlarını uzun yıllar desteklediğini" savunan Motegi, ordu ve darbe karşıtı grupları "diyaloğa girmeleri" için teşvik edeceklerini söyledi.

Motegi, "Myanmar'da karşıt cepheler eninde sonunda diyaloğa ilgi duyacaktır. Uluslararası toplum bu çabalara destek vermeli." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalelerinde 543 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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