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Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi

Japonya'nın, ülkede bulunan ABD askerlerine ev sahipliği yapılmasını kapsayan ve martta sona erecek maliyet paylaşımı anlaşmasının geçici olarak 1 yıllığına uzatılmasını teklif ettiği bildirildi.
Japonya'dan ülkedeki ABD güçleri için 1 yıllık geçici maliyet paylaşımı anlaşması teklifi

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Japonya, ABD güçlerine ev sahipliği yapılmasını kapsayan ve görüşmeleri devam eden uzun süreli maliyet paylaşımı anlaşmasına yönelik teklifte bulundu.

Geçen hafta telefonda Amerikalı mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, şimdilik bir yıllık geçici bir anlaşmada karar kılınmasını önerdiği belirtildi.

Japonya, ikili güvenlik anlaşması kapsamında "ev sahibi ülke desteği" olarak, ülke geneli yaklaşık 55 bin ABD askerinin konuşlandırılmasının bir kısım masraflarını karşılıyor. Mevcut 5 yıllık anlaşmanın süresi martta doluyor.

Trump, Tokyo’nun "daha fazla yükü sırtlaması gerektiğini" savunmuştu
Anlaşmanın tazelenmesine yönelik çalışma grubunun müzakereleri, ABD-Japonya ittifakını "tek taraflı" olarak niteleyen ve Tokyo’nun "daha fazla yükü sırtlaması gerektiğini" savunan önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde Kasım 2020'de başlamıştı.

ABD'de Joe Biden'ın başkanlık görevini devralmasıyla müzakerelerin yeniden hızlanması bekleniyor. Japonya’nın müzakerelerde dış uzay ve siber güvenlik gibi yeni alanlardaki katkılarını öne süreceği; Çin ve Kuzey Kore’nin güvenlik tehditleri karşısında ikili ittifakı daha da güçlendirmeyi taahhüt edeceği kaydediliyor.

Nisanda başlayacak yeni mali yıla ait parlamentoda müzakereleri süren bütçe taslağına göre Japonya, ABD askerlerine ev sahipliği yapılması için yaklaşık 200 milyar yen (1,9 milyar dolar) tahsis edilmesini öngörüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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