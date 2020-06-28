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Japonya'nın bir şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Yayaların yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandığı belirlendi
Japonya'nın bir şehrinde yürürken telefon kullanmak yasaklandı

Japonya'nın güneydoğusundaki Yamato şehrinde ilginç bir yasak devreye girdi. Buna göre kentte yürürken telefonla konuşmak yasaklandı.

NTV'nin haberine göre, Kanagawa eyaletine bağlı Yamato şehrinde yürürken cep telefonu kullanılmasına, şehir meclisinin çıkardığı yönetmelikle yasaklama getirildi.

Kyodo'nun haberine göre ocak ayında şehrin iki noktasında yapılan kamuoyu araştırması, yayaların yaklaşık yüzde 12'sinin yürürken telefon kullandıklarını ortaya çıkardı.

Araştırma sonrası, haziran başında şehir meclisine sunulan yönetmelik, karara bağlandı.

Karara göre, cadde ve park gibi kamuya açık lokasyonlarda telefon kullanabilecek yayalar, trafiği aksatmayacak noktalarda duracak.

Yürürlüğe 1 Temmuz'da girecek karara uymayanlara cezai işlem uygulanmayacak.

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