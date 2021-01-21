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Japonya’nın en büyük havayollarından ANA filosunda daralmaya gidiyor

Japonya’nın en büyük havayollarından ANA nisanda başlayacak 2021 mali yılında, filosundaki geniş ve büyük uçakların kullanımını yüzde 50 oranında düşürecek.
Japonya’nın en büyük havayollarından ANA filosunda daralmaya gidiyor

All Nippon Airways (ANA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının havayolu sektörüne etkisi karşısında yerel işletim masraflarını düşürmeyi hedeflediğini açıkladı.

Bu kapsamda ANA, başkent Tokyo’nun doğusundaki Narita ve ülkenin ticari merkezlerinden Osaka‘daki havalimanları dahil bazı yerel seferlerini askıya alacak.

Ocak 2020’de açıklanan yerel uçuş planına kıyasla ANA, yeni yılda filosundaki geniş ve büyük uçakların kullanımını yüzde 50 azaltacak, küçük uçakların kullanımını ise yüzde 30 artıracak.

Uçuş takvimini, havayolu sefer talebine göre aylık bazda gözden geçirecek firma, mevcut mali yıla kıyasla koltuk-kilometre bazında hizmet kapasitesinde yüzde 15 oranında düşüş hedefliyor.

Öte yandan Japonya Havayolları (JAL) da 2021 mali yılında daha hızlı toparlanmanın görüleceği rotalarda sefer sayılarını artıracağını açıkladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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