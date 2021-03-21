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Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,9 olarak revize edildi

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında dün yerel saatle 18.09'da gerçekleşen depremin 7,2 olarak açıklanan büyüklüğü 6,9'a revize edildi.
Japonya'nın Miyagi eyaleti açıklarındaki depremin büyüklüğü 6,9 olarak revize edildi

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yaptığı açıklamada, dün ülkenin Tohoku bölgesinin Miyagi eyaleti açıklarında 60 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini belirtti.

JMA, eyaletin Oşika yarımadasının 20 kilometre açıklarında yerel saatle 18.09'da gerçekleşen depremin 7,2 olarak açıklanan büyüklüğünü 6,9'a revize etti.

Deprem, Tohoku bölgesi eyaletleri Aomori, İwate, Fukuşima, Akita, Yamagata ile başkent Tokyo ve çevre eyaletlerde hissedildi.

Kamu yayıncısı NHK'ye göre, Miyagi genelinde 3 kişi hafif yaralandı.

Tahliye uyarıları iptal edildi
Kyodo ajansına göre, deprem sonrası bölge geneli Pasifik kıyı ilçeleri için verilen tsunami uyarıları kaldırıldı.

Sarsıntı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan bir JMA yetkilisi, deniz seviyesinde önemli düzeyde değişiklik olmadığını söyledi.

Ülkenin doğusu ve kuzeydoğusunda yer alan nükleer santrallerde anormallik yaşanmadığı kaydedildi.

Eyalet Valiliği, olası tsunami riskine karşı Miyagi'nin kıyı ilçeleri genelinde yaklaşık 11 bin kişiye yönelik verilen tahliye uyarılarının kaldırıldığını açıkladı.

Deprem sonrası İşinomaki ilçesinde bir fabrikada meydana gelen yangın, yerel itfaiye birimlerince kısa sürede söndürüldü.

Geçici olarak durdurulan Japonya Demiryollarına ait Tohoku-Şinkansen seferleri ve yerel bazı hatlardaki seferler devam ediyor.

Kyodo ajansına konuşan Tohoku Üniversitesinden jeofizik profesörü Şinji Toda, "Merkez üssü sığ noktada konumlansaydı, sarsıntı büyük bir tsunami doğurabilirdi." dedi.

Tohoku bölgesindeki Fukuşima'da 13 Şubat'ta meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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