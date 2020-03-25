Jeste jest

AŞTİ’de otobüs çıkış ücretlerinin yarı yarıya düşmesi kararına Tokat Seyahat Sahibi Mustafa Tekeli, “Mansur Başkan’ın talebimizden yarım saat sonra kararı almasının maddi desteğinden daha çok manevi desteği oldu. Aynı gemideyiz mesajı verildi."

Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığının şehirlerarası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelgesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş bu genelgenin yürürlükte olduğu sürece AŞTİ’de otobüs çıkış ücretlerinin yarıya indirildiğini duyurmuştu. Bu kararı gazetemize değerlendiren ATO Meclis Üyesi ve Tokat Seyahat İşletme Sahibi Mustafa Tekeli,”Maddi olarak büyük bir kazanç sağlamasa da talebimizin bu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesi bizleri manevi bir destek sağladı. Başkan Yavaş’a teşekkür ederiz” ifadesine yer verdi.

30 SEFERDEN 10 SEFERE DÜŞTÜ

Otobüs sefer sayılarının büyük bir düşüşe uğradığını da kaydeden Tekeli, “Otobüs sefer sayıları çok düştü. Biz günde 30 sefer yapıyorken şu an Türkiye çapında bu rakam 10’a geriledi. Ankara’dan direk kalkan 1 ya da 2 seferimiz var. Eskiden bu sayı 4’tü” dedi.

ASIL DESTEĞİ MANEVİ OLDU

Alınan bu karar öncesi girişimde bulunduklarını ve kısa sürede böyle bir kararın çıkmasını olumlu bulduklarını belirten Tekeli, “105 liralık otobüs çıkış ücretlerinin yarı yarıya düşmesi bizleri zararımızdan kurtarmak ya da çok büyük bir maddi olarak destek değil. Bizler için manevi bir destek oldu. Mansur Başkan’a ulaştıktan yarım saat sonra bu kararın alınması bizlere büyük moral oldu. Önemsenmek, aynı gemideyiz mesajı verilmesi sektör ve bizler adına iyi bir gelişme oldu” ifadelerine yer verdi.

JESTE JESTLE KARŞILIK VERMEK İSTEDİK

Otobüs firmaları olarak alınan bu karara jestle karşılık vermek istediklerini söyleyen Tekeli,”Biz de yapılan bu jeste jestle karşılık vermek istedik. Bilindiği gibi 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Bizler de bu konuda Tokat’ın ünlenmiş yiyeceklerini getirerek Başkan Yavaş’ın belirleyeceği ailelere yardım yapmak istedik. Yalnızca Tokat değil Erzurum’dan Esadaş, İzmit’ten Efe Tur, Gaziantep’ten Seç Turizm, Bursa’dan Kamil Koç firmalarıyla beraber evde kalmak zorunda kalan vatandaşlara hediye vermek istiyoruz” dedi.

KİRA ERTELEMESİ İSABETLİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kira alacaklarını ertelemesinin AŞTİ esnafı açısından isabetli bir karar olduğunu ifade eden Tekeli,”Mart ayı genel olarak işlerimizin düştüğü bir aydır. Bir de üzerine virüs konusu eklenince daha da düştü. 5 gün tavan yaptı işler ve daha sonra yaklaşık 1 haftadır yüzde 60 oranında düştü. Geçen seneye göre de bir daralma var. Tabi bu konuda Belediyenin Mart ve Nisan ayında kira almayarak ertelemesi bizler için fayda sağladı. Zaten şu an kimsenin ödeme imkanı yok” dedi.

TREN VE UÇAKTA DA RİSK VAR

Otobüs yolcu sayısının yüzde 50 düşmesiyle uçak ve trenin de aynı riski barındırdığına dikkat çeken Tekeli,”İç İşleri Bakanlığı koltuk sayısının yüzde 50’si kadar yolcu taşıyabilirsiniz diye bir genelge yayınladı. Otobüs’te bir sıkıntı varsa uçak ve trende de aynı şekilde sıkıntı mevcut. Bir de araç 2+1 40 kişilik araçlardan 20 kişi taşıyabilirsiniz ruhsat bilgisine göre diyor. Fakat arabanın tipine göre cam kenarında oturan yolcu sayısı 27 ya da 25 kişi oluyor” ifadelerine yer verdi.



Erkal Erdoğan//İlksayfa