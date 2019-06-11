  • BIST 94.103
  • Altın 247,307
  • Dolar 5,7751
  • Euro 6,5341
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 15 °C
»

Jet-Ski ile umuda yolculuk

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na Jet-Ski ile kaçmak isteyen 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Jet-Ski ile umuda yolculuk

Bugün saat 18.00 sıralarında Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na ait bot tarafından Bodrum'un Görecek Adası açıklarında tespit edilen şüpheli Jet-Ski durduruldu. Jet-Ski'ye binen 3 Filistin uyruklu kaçak göçmenin yasadışı yollarla Kos Adası'na geçmek istedikleri tespit edildi. Jet-Ski ile birlikte Sahil Güvenlik Botu'na alınan kaçaklar Turgutreis Limanı'na götürüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda işlemleri yapılan kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 70 yıllık caminin kıblesi yanlış çıktı10 Haziran 2019 Pazartesi 23:00
  • Otizmli çocuğa şiddete, 1 hafta hapis10 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
  • Asit yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı10 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
  • 10 Haziran 20.30 HADİ ipucu: Kutup ayıları nerede yaşar?10 Haziran 2019 Pazartesi 17:13
  • İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen10 Haziran 2019 Pazartesi 17:10
  • Amasra 'çifte bayram' yaptı10 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
  • Cami avlusunda yavrulayan köpeğe imam sahip çıktı10 Haziran 2019 Pazartesi 17:08
  • Caminin kıblesi 68 yıl sonra düzeltildi10 Haziran 2019 Pazartesi 17:07
  • 11 yaşındaki çocuk ormanda yangın çıkardı10 Haziran 2019 Pazartesi 13:26
  • İş insanının ilginç yöntemi10 Haziran 2019 Pazartesi 13:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti