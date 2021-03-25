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Jiletle kendilerine zarar verip, yakmakla tehdit eden iki kardeş gözaltına alındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen 2 kardeş, bir yakınlarının iş yeri önünde, kendilerini jiletle yaralayıp, yakmakla tehdit etti. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen kardeşler, gözaltına alındı.
Jiletle kendilerine zarar verip, yakmakla tehdit eden iki kardeş gözaltına alındı

Olay, saat 15.00 sıralarında Alanya'nın Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Sitesi Kocayusuflar Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu belirlenen M.U. (35) ve ağabeyi A.U. (42), akrabaları N.Y.'nin dükkanına geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çevreye küfürler eden 2 kardeş, kendilerini yakmakla tehdit ederek, jiletle de vücutlarına zarar vermeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri M.U. ve A.U.'yu uzun süre ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonunda ikna edilen şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra şüpheliler işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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