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Jiletli yankesici yakalandı

Mersin'de vatandaşların ceplerini jiletle keserek cep telefonlarını ve cüzdanlarını çalan M.K. gözaltına alındı.
Jiletli yankesici yakalandı

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki bir dinlenme parkında meydana geldi. Cebinin jiletle kesilerek, cep telefonu ve cüzdanının çalındığını fark eden Ö.Y., Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şüphelinin yakalanmasını istedi. Harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın meydana geldiği park ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden yola çıkan ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı. M.K.'nin yapılan üst aramasında Ö.Y.'ye ait cep telefonu bulunarak, sahibine teslim edildi.

Ekipler, M.K.'nin daha önce de 3 kişinin cep telefonunu aynı yöntemle çaldığını belirledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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