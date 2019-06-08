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Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı

Galatasaray yönetimi, rotasyon havuzunda kullanmak istediği Jimmy Durmaz’ın yıllık 1 milyon Euro ücret ve 1 milyon Euro da imza parası talep etmesiyle, frene bastı.
Jimmy Durmaz uçtu, Galatasaray frene bastı

Ryan Babel ve Ozornwafor’a imza attıran Galatasaray, listesindeki bir diğer isim olan Jimmy Durmaz’ın indirim yapmasını bekliyor. Sarı kırmızılılar, oyuncu rotasyonunda kullanmak için düşündüğü Durmaz’ın taleplerini yüksek buldu. Bonservisi elinde olan ve menajerlerin önerdiği Jimmy Durmaz, yıllık 600 bin Euro’luk teklifi az buldu. 30 yaşındaki İsveçli oyuncunun menajeri, Galatasaray’dan yıllık 1 milyon Euro isterken, aynı şekilde 1 milyon Euro da imza parası talebinde bulundu. Durmaz, Fransa’da formasını giydiği Fransa’da Toulouse’dan yıllık 400 bin Euro alıyordu.

SÜPER LİG'İ ÇOK İYİ TANIYOR

Bu maliyeti kabul etmeyen sarı kırmızılı yönetim geri adım atmama konusunda kararlı. Yönetim yıllık ücrette istenilen seviyeye gelinmesi halinde Durmaz için makul bir imza parası ödemeye sıcak bakıyor. Top artık Jimmy Durmaz’da. Oyuncu geçen sezon Toulouse formasıyla ligde 36 maça çıkarken, 4 gol atıp 1 de asist yaptı. Durmaz, Süper Lig’i tanıyan bir isim. Tecrübeli sol kanat, 2012-14 arasında G.Birliği forması giymiş; 65 maçta 11 gol ve 6 asistle oynamıştı. Durmaz, Toulouse’da ağırlıkla sağ kanat ve forvet arkası oynadı.

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