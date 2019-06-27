JÖAK'tan nefes kesen tatbikat

JÖAK birliklerince düzenlenen rehine kurtarma ve toplumsal olaylara müdahale tatbikatı, farklı ülkelerin jandarma teşkilatı temsilcilerinin beğenisini kazandı.

Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği (FIEP) Toplantısı, bu yıl Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Güvercinlik yerleşkesinde, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığında (JÖAK) toplumsal olaylara müdahale, rehine kurtarma tatbikatları yapıldı.

Programa, JÖAK Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Jacob Comelis Oussoren ve FIEP'e üye 18 ülke temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Jandarma Mehteran Birliğinin gösterisiyle başlayan programda, Köpek Unsurları Bölüğünün gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

Araçtan yapılan saldırıya köpekli timin müdahalesi ise izleyenlerin beğenisini topladı.

Vatandaşlar, aracın kontrolsüz kayması ve korunan kişinin konvoyuna düzenlenen saldırıya karşı gerçekleştirilen antiterör taktik sürüş gösterisini ilgiyle izledi.

Toplumsal olaya müdahale gerçeği aratmadı

Program kapsamında toplumsal eylem yapan bir gruba jandarma kuvvetinin müdahalesi canlandırıldı.

Uyarılara uymayan eylemciler, jandarma birliklerinin gaz ve TOMA ile müdahalesi sonucu dağıtıldı.

Bu sırada grup içerisine karıştığı tespit edilen 4 teröristin yakalanması için özel tim operasyon düzenledi. Operasyonda, teröristler yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

JÖAK birliklerinin, binada rehin alınan bir kişiyi nefes kesen operasyonla kurtarması da vatandaşlardan alkış aldı.

FIEP Toplantısı Heyet Başkanı Albay Oussoren program sonunda yaptığı konuşmada, etkileyici bulduğu tatbikat dolayısıyla jandarma personeline teşekkür etti.