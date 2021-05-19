  • BIST 1.460
  • Altın 504,302
  • Dolar 8,3631
  • Euro 10,2360
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 14 °C
»

Joe Biden'ın geliri başkan olunca düştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 2020 yılı gelirlerini açıkladı.
Joe Biden'ın geliri başkan olunca düştü

ABD Başkanı Joe Biden ve öğretmen eşi Jill Biden'ın 607 bin 336 dolar gelir elde ettikleri, bu gelirden 157 bin 414 dolar federal vergi, 28 bin 794 dolar da ikamet ettikleri Delaware eyaletinde vergi ödedikleri açıklandı.

Biden ailesi geçtiğimiz yıl başkanlık seçimi sürecinde gelirlerini 944 bin 737 dolar ve vergi ödemelerini ise 299 bin 436 dolar olarak açıklamıştı.

Biden'ın önceki yılki gelirinin kitap satışı, konuşmalar ve üniversitelerdeki faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Biden ailesinin gelirlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı.

Biden ve eşi, geçen yıl toplam gelirlerinin yüzde 5.1'ini 10 farklı hayır kurumuna bağışladı.

Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff'un geliri ise 1 milyon 695 bin 225 dolar. Ödedikleri federal gelir vergisi 621 bin 893 dolar oldu.

Eski Başkan Donald Trump, gelir beyanı açıklamayı reddediyordu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB, PKK’nın sözde Suriye genel sorumlusu 'Sofi Nurettin'in saklandığı mağaranın vurulma anına ait görüntüleri paylaştı18 Mayıs 2021 Salı 14:56
  • Samsun'dan Havza'ya kurtuluşa giden yol18 Mayıs 2021 Salı 14:55
  • Uzmanlara göre, İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e uluslararası koruma tek çare18 Mayıs 2021 Salı 14:54
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bebek katili İsrail terörünün bir an önce durdurulması gerekiyor18 Mayıs 2021 Salı 14:53
  • Büfeciden tahliyeyi önlemek için silahlı eylem18 Mayıs 2021 Salı 13:52
  • Tünelde 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı18 Mayıs 2021 Salı 13:51
  • Kızını öldüren anne: Eşarbımla boğdum18 Mayıs 2021 Salı 13:49
  • Sattığı evi yaktı18 Mayıs 2021 Salı 13:48
  • 'Kademeli normalleşme'nin ikinci gününde de otogarda hareketlilik yaşanıyor18 Mayıs 2021 Salı 13:42
  • Adalet Bakanlığı 'Mağdura Yaklaşım Kılavuzu' yayımladı18 Mayıs 2021 Salı 13:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti