Joe Biden'ın geliri başkan olunca düştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 2020 yılı gelirlerini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve öğretmen eşi Jill Biden'ın 607 bin 336 dolar gelir elde ettikleri, bu gelirden 157 bin 414 dolar federal vergi, 28 bin 794 dolar da ikamet ettikleri Delaware eyaletinde vergi ödedikleri açıklandı.

Biden ailesi geçtiğimiz yıl başkanlık seçimi sürecinde gelirlerini 944 bin 737 dolar ve vergi ödemelerini ise 299 bin 436 dolar olarak açıklamıştı.

Biden'ın önceki yılki gelirinin kitap satışı, konuşmalar ve üniversitelerdeki faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Biden ailesinin gelirlerinde geçtiğimiz yıla göre yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı.

Biden ve eşi, geçen yıl toplam gelirlerinin yüzde 5.1'ini 10 farklı hayır kurumuna bağışladı.

Kamala Harris ve eşi Doug Emhoff'un geliri ise 1 milyon 695 bin 225 dolar. Ödedikleri federal gelir vergisi 621 bin 893 dolar oldu.

Eski Başkan Donald Trump, gelir beyanı açıklamayı reddediyordu.