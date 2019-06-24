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JÖH'ler Karadeniz dağlarında

JÖH ve komandolar, 5 ilde eş zamanlı operasyonlar yürütüyor.
JÖH'ler Karadeniz dağlarında

Karadeniz’de son 4 yıldır yürütülen başarılı operasyonlarda PKK’lı teröristlere büyük darbe vuran güvenlik güçleri, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane ve Trabzon kırsalında eş zamanlı operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.

Giresun kırsalında son olarak teslim olan ‘Kawa’ kod adlı PKK’lı Behrüz Düdükkanlu’nun, bölgede yer göstermesi ve teröristlerin geçiş güzergahları ile erzak ve sığınak depolarını ortaya çıkarmasının ardından özellikle Tunceli- Erzincan-Gümüşhane sınır bölgesinde de tedbirler artırıldı.

Teröristlerin, Karadeniz kırsalına Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden giriş yaptığı, bu hat üzerindeki güzergahların da deşifre olması nedeniyle Ordu-Tokat-Sivas bölgesine ulaşabilecekleri, farklı geçiş güzergahları kullanabilecekleri istihbaratı üzerine, operasyon birlikleri, teyakkuza geçti.

KARADENİZ'DE HER YER ARANIYOR

Gümüşhane-Giresun kırsalındaki operasyonların yoğunlaşmasının ardından en son 1 yıl önce Tokat kırsalına geçtiği buradan da izini kaybettirdiği belirlenen, İçişleri Bakanlığı’nın ‘terörden arananlar’ listesinde gri ve turuncu kategoride yer alan ‘Rızgar’ kod adlı Reşit Ertuş ile ‘Rojhat Ankara’ kod adlı Rahman Sümer’in, Tunceli’ye dönüş yaptığı, yeniden bölgeye gelebileceği istihbaratı üzerine JÖH timleri ve komandolar harekete geçti, operasyon başlattı. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı JÖH ve komandolar, 5 ilde eş zamanlı operasyonlar yürütürken, operasyona gönüllü köy korucuların da destek verdiği belirtildi.

SİLAH VE ERZAK DEPOLARI İMHA EDİLDİ

Öte yandan bölgede son 5 yılda sürdürülen başarılı operasyonlarda toplamda 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3'ü teslim oldu, 6'sı ise sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2'sinin 'terörden arananlar' listesi kırmızı kategoride, 7'sinin ise gri kategoride olduğu tespit edildi.

Bölgede kalan son, Giresun kırsalında yakalananan teröristler ‘Aras Faraşin’ kod adlı Aras Aslan ile ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu'nın yer gösterdiği yerlerde ise 25’e yakın silah ve erzak deposu da ele geçirilmişti.

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