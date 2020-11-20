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Josef de Souza Süper Lig'de 'dalya'ya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu, yarınki Medipol Başakşehir maçında oynaması durumunda Süper Lig'de 100. kez görev yapacak.
Josef de Souza Süper Lig'de 'dalya'ya hazırlanıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin yarın Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig maçında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı Beşiktaş'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, Süper Lig'de 99 kez forma giydi.

İstikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonunda 33 maçta forma giydi, transfer olmadan önce son sezonunda ise 2 maçta görev yaptı.

Ligdeki 10 golünü de Fenerbahçe'de attı
Kariyerinin önemli bir dönemini Türkiye'de geçiren Josef de Souza, bu süre zarfında Süper Lig'de 10 kez gol sevinci yaşadı.

Attığı gollerin tümünü Fenerbahçe formasıyla kaydeden 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'taki kariyerinde ise henüz golle tanışamadı.

Fenerbahçe'nin ardından Suudi Arabistan'ın El Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, Süper Lig'de sarı kart konusunda da istikrarını korudu.

Deneyimli futbolcu, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 sezonlarında 6'şar kez sarı kart gördü.

İlk direkt kırmızı kartını Beşiktaş'ta gördü 
Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde direkt kırmızı kart görmeyen, sadece bir kez (Beşiktaş derbisi) ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırılan Josef de Souza, Beşiktaş formasıyla çıktığı ikinci maçta direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Josef de Souza, ligin 6. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor maçının 67. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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