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Josef de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye'ye geliyor

Transfer döneminin başından bu yana adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Josef de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye'ye geliyor

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunduğu belirtilen Josef de Souza dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından uçak biletinin fotoğrafını yayınlayan Brezilyalı oyuncunun Viyana'dan İstanbul'a geleceği görüldü.

Al Ahli Kulübü ise yaptığı paylaşımda takımın Avusturya kampı sonrası Türkiye üzerinden Cidde'ye döneceğini açıkladı.

2018 yılının ağustos ayında Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son günlerde Galatasaray'a transfer olacağı konuşuluyordu. Tecrübeli futbolcunun İstanbul'a geleceğini gösteren bu paylaşımı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu.

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