Josef de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım: Türkiye'ye geliyor

Transfer döneminin başından bu yana adı Galatasaray ile anılan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile İstanbul'a geleceğini duyurdu.