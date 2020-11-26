JPMorgan Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

JP Morgan, Türkiye ekonomisinde bu yıl %0,6 daralma gelecek yıl %3,6 büyüme tahmin ediyor

JP Morgan, Türkiye ekonomisinde bu yıl %0,6 daralma gelecek yıl %3,6 büyüme tahmin ediyor.

Kuruluşun 2021 yılı küresel gelişen piyasalar görünüm ve strateji raporunda 2020 yılı enflasyon tahmini %12,8 2021 yılı tahmini de %10,5 belirtildi.

Cari açığın GSYH'ya oranı beklentisi ise bu yıl için %4,2 gelecek yıl için ise %1,2 oldu.

Değerlendirmede TCMB gösterge faizi tahmini gelecek yıl 1. çeyrek için %15,00, 2. çeyrek için %13,50, 3. çeyrek için %12, son çeyrek için de %11.0 oldu.

Dün tarihli raporda, Türkiye'de işletmelerin kaldıraçlarını azalttıkları bununla birlikte borç ödemelerinin halen yüksek olduğu vurgulandı. Mali politikanın görece başarılı olduğu belirtilen değerlendirmede bununla birlikte Hazine itfalarının yoğun olduğuna da vurgu yapıldı.